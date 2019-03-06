مكة المكرمة في 29 جماد الآخر 1440 ه الموافق 06 مارس 2019 م واسأقام معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى اليوم ورشة عمل بعنوان "النمذجة والتصنيع" بحضور وكلاء الكليات للتطوير وريادة الأعمال بالجامعة وفروعها لتدريبهم على مجالي النمذجة والتصنيع وتعريفهم بأهميتها ومدى ارتباطها بريادة الأعمال إلى جانب مناقشة مسابقة مشاريع التخرج وآلية تسجيل مشاريع الطلاب المتميزة من خلال الموقع الإلكتروني لمعهد الإبداع وريادة الأعمال بالإضافة إلى التعريف بمفاهيم وأساسيات النمذجة والتصنيع .وأوضح المعهد الدكتور هشام ملك أنه تم على هامش الورشة مناقشة سبل التعاون مع كليات الجامعة وفروعها معربا عن شكره وامتنانه لوكلاء كليات جامعة أم القرى وفروعها لحضورهم وتفاعلهم مع ورشة العمل مما برهن على اهتمامهم لتحقيق رؤية الجامعة في التميز محلياً وإقليمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة الأعمال متمنيا أن يسهم هذا التعاون المثمر في تنمية الاقتصاد المعرفي للجامعة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.// انتهى //16:04ت م0196