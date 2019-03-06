القريات 29 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 06 مارس 2019م واسكرم مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي الطلاب الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى ومعلميهم بمسابقة القارئ الماهر والتي نظمها الإشراف التربوي بتعليم القريات حيث استقبل الدكتور الثبيتي الطلاب الفائزين ومعلميهم بحضور رئيس شعبة الصفوف الأولية سالم مطرد العنزي ومشرف الصفوف الأولية منور خليفة الطويلعي .وقد تحدث الدكتور الثبيتي مع الطلاب عن القراءة وأهميتها ومسابقات القراءة على مستوى الإدارة والوزارة والمسابقات الدولية ثم استمع لمشاركات الطلاب ومداخلات المعلمين.وفي الختام شكر مدير التعليم القائمين على المسابقة في الإشراف التربوي شعبة الصفوف الأولية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .//انتهى//16:10ت م0199