سكاكا 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمقر الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وطلاب الرحلة التعليمية ومرافقيهم من جميع إدارات التعليم بالمملكة.ورحب سموه بالطلاب ومرافقيهم في المنطقة، متمنياً لهم طيب الإقامة والاستفادة لمثل هذه الرحلات التثقيفية التي تُعرف الطلاب على ربوع بلادهم وثقافاتها المتنوعة، وللتعرف على المعالم الجغرافية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة.وتسلم سموه دليلاً تعريفياً عن الرحلة وما سبقها من رحلات لمناطق المملكة.من جهته أعرب الدكتور الغامدي, عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على حفاوته واستقباله لطلاب الرحلة التعليمية، لافتاً إلى أن هذه الرحلة حظيت أيضاً بتنظيم متكامل زمني ومكاني من رحلات علمية ورحلات أثرية وصالونات أدبية، مبنية على المرتكزات الأساسية من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة، للتعرف على ما تحتويه المنطقة من جوانب تراثية وطبيعية.وبين في سياق شرحه لسمو نائب أمير المنطقة أن هذه الرحلات تعمل على غرس حب البيئة والمحافظة عليها وحب الأماكن التي تزورها كما أنها تربطها بوطنها بتعريفها على مناطقه المختلفة بتراثها وتاريخها ومعالم نهضتها.يذكر أن الرحلة التعليمية مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسياً، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المتفوقين والمتفوقات دراسياً لرعايتهم وتعزيزهم والاهتمام بهم وتوفير الظروف المناسبة لهم وتشجيعهم ورعايتهم للاستمرار في هذا التفوق والوصل إلى تحقيق أعلى درجات التفوق مستقبلاً.// انتهى //16:12ت م0201