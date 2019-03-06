حائل 29 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 مارس2019م واساختتم مكتب التعليم شمال حائل أمس ورشة عمل بعنوان " مهارة التعامل مع الرؤساء " استهدفت قائدات المدارس بحائل .وأوضحت مديرة مكتب التعليم نجاح الشبرمي أن الدورة تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين بيئة العمل الإداري .مبينة الشبرمي أن الورشة العمل تناولت التعريف بمفهوم الإدارة وخصائصها المعاصرة والأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها و الوظائف والأدوار التي يمارسها المدير وتعتبر أحد الأركان الأساسية وعوامل نجاح وتدني الإدارة مثل العلاقات الشخصية والأدوار المتعلقة باتخاذ القرارات وحل المشكلات .كما قدمت عرضا عن أنماط القيادة وتزويد المتدربات بأساليب القيادة الإبداعية وتنمية المهارات القيادية .وأوصت الورشة بالتركيز على ممارسة القيادة المميزة والفاعلة وتحفيز الموظفين وإشراكهم في بعض المهام .// انتهى //16:14ت م0202