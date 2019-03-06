المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم جلسات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة خلال الفترة 29 - 30 /6 /1440هـ، الموافق 6 - 7 مارس الجاري, وذلك في قاعة جامعة طيبة الكبرى بالمدينة المنورة , بحضور معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ومعالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بمنظومة الحج والعمرة.وناقشت الجلسة الأولى محور " الدراسات الإنسانية والإعلامية" التي رأسها معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي، وتحدثت ورقة الدكتور إبراهيم عامر من جامعة الطائف عن" الصورة المثالية للحاج كما يرسمها النظم القرآني"، فيما تطرق عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي برهمين في ورقته العلمية إلى "خدمة الحشود : مصطلح جديد من منظور الهندسة الاجتماعية .. بالتطبيق على المسجد الحرام".وتحدثت في الجلسة العلمية الأولى باحثة جامعة أم القرى الدكتورة سمية شرف حول " ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة"، وقدمت الباحثة فوزية الزهراني ورقتها العملية بعنوان" استخدام نموذج التفاعل المتكامل لسرد قصص التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة"، واختتمت الجلسة بورقة مروان سلطان التي قدمها في "تطبيق نظام التعلم القائم على الألعاب لتسهيل مناسك الحج والعمرة".وعقدت الجلسة العلمية الثانية في محور "البيئة والصحة " ورأسها وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، وتحدث فيها محمد الصفيان من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدالرحيم الحمادي من الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة حول" تأثير نوع خامات الإحرام على البيئة والأداء والاستدامة".// يتبع //16:14ت م0203

وقدم الدكتور إبراهيم عبدالرحيم الباحث من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بحثًا علميًا بعنوان " تقييم الموضوع البيئي والصحي بميقات ذي الحليفة خلال موسم حج 1438هـ" ، أما الدكتور حسن هريدي من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل فقدم ورقة عمل بعنوان "مدى التزام الحجاج والمعتمرين بالتطعيم بلقاح الإنفلونزا وأسباب عدم تلقي اللقاح للعام 1439هـ بمكة المكرمة".وتناولت ورقة الدكتور سجى البلوي من جامعة الملك عبدالعزيز "استخدام منهجية ( لين ) لتلبية الاحتياجات الغذائية للحجاج والحد من هدر الطعام في الحج والعمرة" وقدم باحث معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبدالله السباعي ورقة عمل بعنوان " تقييم منظومة إدارة النفايات الصلبة بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان".وتطرقت الجلسة العلمية الثالثة لمحور "المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن" التي رأسها معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني إلى المبادرة المقدمة من الباحث بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبدالله عبدالرحمن حول "مشكلة الافتراش في المسجد النبوي في رمضان أثناء الاعتكاف : الأسباب والحلول".وقدم رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج 1439هـ بعنوان " نمذجة حركة الحشود"، كما تحدث الدكتور أنس خان (وزارة الصحة) عن مبادرة " الأمن الصحي في الحج"، وقدم وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للمشاريع البحثية الدكتور مازن الشمراني ورقة عمل عن مبادرة" منظومة المدن الذكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من التنظير إلى التطبيق والتطوير".// انتهى //16:14ت م0204