المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أهمية جاهزية واستعداد الجهات المعنية لموسم الحج القادم 1440هـ كافة لتنفيذ ما وضع من خطط وبرامج تشغيلية، واستثمار الخبرة المتراكمة في شتى المجالات البشرية والمادية لإنجاح موسم الحج المقبل، إضافة إلى تكثيف الجاهزية خلال ما تبقى من موسم العمرة وذروة الموسم في شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.وبين الأمير فيصل بن سلمان, أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين قطاعات الدولة كافة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.واطلع سموه على إحصائيات ومؤشرات أعداد المعتمرين التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة.عقب ذلك استعرضت الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأصدرت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.// انتهى //17:25ت م0233