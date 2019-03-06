ظهران الجنوب 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسدشن مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي اليوم، معرض مشاركات المدارس في اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 بعنوان "سلامة الأطفال غايتنا", بحضور مدير عمليات الدفاع المدني بسراة عبيدة المقدم عبدالله محمد القحطاني، المقام بمسرح شؤون تعليم البنات.وقام العتيبي ومرافقيه بالتجول في أركان المعرض, واستمعوا إلى شرح عن محتوياته ودور إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة في نشر مفاهيم الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية المختلفة.من جهته أكد مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم سراة عبيدة عبدالكريم اليحيا, حرص الإدارة على إقامة هذا المعرض المتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، لتعريف منسوبي ومنسوبات التعليم بممارسة الأمن والسلامة والإجراءات المتبعة ضد المخاطر التي يتعرض لها الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس داخل المنشأة التعليمية، وتعريفهم ببيئة الأمن والسلامة المثالية ومتطلباتها، ورفع وعيهم الاحترازي، بالإضافة الى إتاحة الفرصة للدفاع المدني في التعرّف على مستوى الأمن والسلامة التي تتمتع بها المنشاءات التعليمية التابعة للإدارة.// انتهى //17:26ت م0235