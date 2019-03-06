الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسيعقد تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" غداً بالجبيل، المؤتمر الصحفي بحضور المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبدالله حسين السبيعي، حيث يتزامن مع التدريبات الميدانية بالذخيرة الحية للتمرين، الذي يشارك فيه القوات المسلحة الخليجية المشتركة من "برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي"، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود.ويهدف التمرين إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أن التدريب في المرحلة الثالثة يعد تدريب ميداني مشترك لكافة القوات بالذخيرة الحية.وأوضح العميد الركن السبيعي, أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد سيقدم عرض تفصيلي عن مراحل التمرين ومؤشرات نجاح التمرين وأهداف التمرين العامة بما يحقق المحافظة على أمن وسلامة المنطقة بتكثيف التدريبات والتمرينات الميدانية على الضباط والأفراد المشاركين من جميع القوات من دول مجلس التعاون الخليجي.ويصنّف التمرين كأحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة، سواء من عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة ، كما يتم في التمرين تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية ، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي .// انتهى //17:26ت م0236