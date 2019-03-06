محايل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنفذت بلدية محايل اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطابخ ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 57 كيلو غرامًا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //17:27ت م0239