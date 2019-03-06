صامطة ٢٨ جمادى الأخرة ١٤٤٠ الموافق ٥ مارس ٢٠١٩ م واستختتم غداً فعاليات ملتقى صامطة التقني بحضور يمحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة والمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة جازان المهندس فوزي أحمد رضوان ، الذي نفذته كلية التقنية بصامطة وذلك بساحة البلدية للاحتفالات بالمحافظة.وأوضح عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد دربشي أن الملتقى شهد تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التقنية والمهنية والتربوية والمحاضرات والندوات الدعوية والإرشادية وفعاليات المسرح والمسابقات الرياضية والثقافية .// انتهى //17:30ت م0240