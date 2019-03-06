ثقافي / ختام فعاليات ملتقى كلية التقنية بصامطة غداً
الأربعاء 1440/6/29 هـ الموافق 2019/03/06 م واس
صامطة ٢٨ جمادى الأخرة ١٤٤٠ الموافق ٥ مارس ٢٠١٩ م واس
تختتم غداً فعاليات ملتقى صامطة التقني بحضور يمحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة والمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة جازان المهندس فوزي أحمد رضوان ، الذي نفذته كلية التقنية بصامطة وذلك بساحة البلدية للاحتفالات بالمحافظة.
وأوضح عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد دربشي أن الملتقى شهد تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التقنية والمهنية والتربوية والمحاضرات والندوات الدعوية والإرشادية وفعاليات المسرح والمسابقات الرياضية والثقافية .
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17:30ت م
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