وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ١٥١ لمجلس جامعة الدول العربية: إن "الأوضاع العربية تواجه تحدياتٍ صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا زالت بعض دولنا تعيش أزماتٍ ممتدة لها تبعاتٌ إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته"، مشيرًا إلى أن ثمة جهودٌ مخلصة لتسوية هذه الأزمات.وأضاف أن هناك اقتناعًا متزايدًا لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، وأن الحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها، وجميعنا يعرف أن التئام جراح المجتمعات التي مزقها الصراع والاحتراب الداخلي تستلزم وقتًا وصبرًا ونفسًا طويلًا.وأوضح أن التحديات الخطيرة تستدعي استجابات في ذات المستوى، وقد تواتر خلال الشهور الماضية عددٌ من الإشارات والعلامات على استجابة عربية في مستوى التحدي، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة ببيروت خلال شهر يناير الماضي، هي محطة مهمة كما تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعناها الشامل تظل جسرًا لا بديل عنه للخروج من الأزمات، وبوابة للدخول إلى العصر.وعدّ أبو الغيط انعقاد القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ الشهر الماضي مؤشرًا آخر على استعادة الجسد العربي لعافيته وحرصه على الانخراط النشط مع التجمعات والتكتلات العالمية، مبينًا أن العالم العربي يُقدر الشراكة مع الجانب الأوروبي، كما يُقدر دور الاتحاد الأوروبي وثقله الاقتصادي على الصعيد الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استقرار المنطقة العربية مهم لاستقرار الفضاء الأوروبي.وشدد على أن القضية الفلسطينية حاضرةٌ في مكانها في صدارة الأولويات العربية، لأن الجميع يدرك أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا جميع الدول الصديقة إلى الالتفات إلى خطورة استمرار الوضع في الأراضي المحتلة، وقابليته للانفجار إن لم يجرِ استئناف عملية سياسية ذات مصداقية ولها إطار زمني محدد، تُفضي إلى حل نهائي للصراع، وتفتح الباب أمام علاقات حسن جوار وتعاون في المنطقة بأسرها.واختتم أبو الغيط كلمته بالقول: "إننا نتطلع جميعًا إلى قمة ناجحة في تونس نهاية الشهر الجاري، ونأمل أن تضعنا هذه القمة على بداية طريق الخروج من الأزمات، واستعادة الاتزان للوضع العربي بعد سنوات مؤلمة كلّفت الأمة كلها الكثير من أمنها واستقرارها ومقدراتها".بدوره، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة أن الوكالة فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها العام الماضي.وقال كرينبول: إن "الوكالة لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في ٢٠١٨ بعد قطع الولايات المتحدة دعمها المالي لها.وأضاف مخاطبًا الوزراء العرب: "بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، مُوجهًا الشكر للجامعة العربية وللدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت على الدعم المالي الكريم الذي وصفه بأنه يستحق التحية، وكذلك الشكر لمصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة.وأوضح المفوض العام لوكالة (الأونروا) أن الدعم الذي جاء من دول من أمريكا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين، مبينًا أن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عن الاستقرار في المنطقة.// انتهى //17:32ت م0241