الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم حسن بن عيسى الشاعر البوعينين بمناسبة حصوله على المركز الأول في كأس ولي العهد للخيل الانتاج يرافقه مدير عام ميدان الفروسية بالجبيل راشد بن غانم القحطاني ومدرب الجواد وفريق عمل اسطبل البوعينين .وهنأ سموه في بداية اللقاء الفارس البوعينين على تحقيقه للمركز الأول في كأسٍ غاليةٍ على الجميع ، حيث أكد سموه أن الفوز بكأس ولي العهد إنجازٌ يسجل ويحسب لمن يحققه ، مؤكداً أن استلام الكأس من يد سمو ولي العهد - حفظه الله - شرفٌ حظي به المالك .وتمنى سموه للبوعينين التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات ، مؤكداً أن الفرسان يطمحون دائما للمزيد من البطولات والإنجازات ؛ ولتحقيق ذلك لابد من المثابرة لحصد المزيد من الألقاب ، مشيرا إلى أن الفروسية تعلم العزم والإصرار والإقدام والشجاعة.وأعرب البوعينين عن الشكر الجزيل لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على هذا الاستقبال ، مؤكداً أن لقاء سموه والاستماع إلى كلماته التوجيهية والمحفزة شرف ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات وحصد الألقاب.// انتهى //17:34ت م0243