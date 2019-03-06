الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الشهرين الماضيين، 5 برامج داخلية وخارجية توعوية وثقافية وترفيهية لـ 48 مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية والموظفات .واحتوى برنامج " الوقاية من المخدرات"، الذي اقيم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، على العديد من المحاور أهمها : عرض نبذة تعريفية عن المخدرات وأضرارها وطرق الوقاية منها والعلاج، إلى جانب تخصيص جزء من البرنامج تمهيداً لبرنامج "المهارات الحياتية" الذي سيقام بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.كما نظمت الدار برنامجاً آخراً بالتعاون مع فرقة رواحل التطوعية واشتمل على محاضرة دينية عن معنى أسم الله "الجبار" وسرد بعض القصص النبوية والمأثورات، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والترفيهية التي أقيمت ضمن فقرات البرنامج بمشاركة جميع الفتيات.وضمن البرامج الخارجية للدار شاركت مجموعة من الفتيات في فعاليات " حلبة دوس " للسيارات، وحضرت مجموعة أخرى منهن نهائي كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة .وتهدف الدار من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج الداخلية والمشاركة في الفعاليات الخارجية إلى صقل شخصيات فتياتها وتنمية مهاراتهن في جميع مجالات الحياة ودمجهن بالمجتمع .// انتهى //17:35ت م0244