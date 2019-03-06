الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنفذ الدفاع المدني بالتنسيق مع معهد الصم والمراكز والجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة زيارات لمعرض الدفاع المدني المقام في مجمع الرياض بارك التجاري بالعاصمة الرياض، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني كانت قد خصصت الفترة الصباحية طوال الأيام التي يقام فيها المعرض للأطفال ذوي الإعاقة يوميًا خلال الفتره الصباحية، إذ أعدت خلال هذه الفترة برنامجاً خاصاً بهذه الفئة العزيزة، وكلّفت مدربين لمرافقتهم، خلال جولتهم داخل المعرض، لتقديم الشروحات اللازمة لهم، وتوعيتهم بجميع التفاصيل ذات العلاقة بمفهوم السلامة لدى الأطفال عمومًا.// انتهى //17:36ت م0245