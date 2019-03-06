الرياض 29 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 مارس 2019م واستغادر "منظمة البلسم الدولية" بعد غد الجمعة 8 مارس، إلى عاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية، دار السلام، استجابة لطلب الحكومة التنزانية للمرة الثانية، بالتنسيق مع السفير التنزاني بالرياض حميد عيد مغازي ومع وزارة الصحة في تنزانيا.ويتكون الفريق الطبي المزمع مغادرته، من مجموعة أطباء استشاريين في طب الأطفال في ثلاثة تخصصات مختلفة، من الكوادر الطبية السعودية والإماراتية والأمريكية والماليزية.وسيباشر الفريق الطبي معاينة الحالات التي تم تجهيزها من قبل الفريق الطبي المحلي في مستشفى موهيمبيلي العام.وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور زكريا حبيب أن الحملة العلاجية ستستمر لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تنظيم دورة تدريبية في الرعاية التنفسية لأكثر من 50 ممارس صحي تنزاني، وإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال بواسطة المناظير مع تدريب الكادر الطبي المحلي، إلى جانب إجراء عمليات جراحية معقدة للمسالك البولية للأطفال مع تدريب الكادر الطبي المحلي.وكان فريق متخصص في جراحة القلب بمنظمة البلسم الدولية برئاسة الدكتور عماد بخاري استشاري أول في جراحة القلب، قد أجرى 12 عملية قلب مفتوح، و 57 قسطرة علاجية تداخلية.// انتهى //17:36ت م0246