الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد الأستاذ احمد بن عبدالعزيز الحقباني وعددا من مديري الجمارك بالمنافذ في المنطقة.واطلع سموه على أبرز مشاريع تطوير وتأهيل منافذ المنطقة الشرقية، وأبرز الخدمات التي تقدمها الجمارك للمواطنين والمقيمين.موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وتسهيل الإجراءات، منوهاً يحفظه الله بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكافة قطاعات الدولة ومن بينها الهيئة العامة للجمارك وتوفير كل ما تحتاج إليه لخدمة المواطنين والمقيمين.من جهته أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وما استمع إليه من توجيهات سائلاً الله العلي القدير أن يمده وكافة زملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن.// انتهى //17:37ت م0247