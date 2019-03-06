الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان الاجتماعي، اليوم، حملة التبرع بالدم التي أقيمت بالمركز واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، حيث تأتي هذه الحملة في إطار دور مركز الملك سلمان الاجتماعي في تعزيز مسئوليته الاجتماعية ودعماً لجهود مستشفى الملك فيصل التخصصي من أجل ضمان استدامة بنك الدم لتغطية الاحتياج.ويسهم التبرع في الدم في وقاية المتبرع من الأمراض واكشتافها، حيث يخضع لفحص طبي لضمان خلوه من الأمراض وضمان عدم انتقالها، وتم اشتراط عمر المتبرع ما بين سن 18 – 65 عاماً ، وأن لا يقل وزنه عن ( 50 ) كجم ونسبة الهيموجلوبين للنساء والرجال ما بين 12.5 إلى 18، وأن يكون معدل الضغط ما بين 60 / 90 إلى 100 / 180 ومعدل النبض بين 50 إلى 100 في الدقيقة.// انتهى //18:24ت م0260