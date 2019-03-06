تونس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن إجراء الدورة القادمة من الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من أكتوبر القادم تتلوها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر.وأوضحت الهيئة ـ الموكل إليها تنظيم الانتخابات في تونس ـ في مؤتمر صحفي عقده مكتبها بتونس اليوم أن جولة انتخابات رئاسية ثانية ستجرى في غضون أسبوعين من إعلان النتائج بين أول المتنافسين إذا لم يحقق أي من المترشحين أغلبية مطلقة.// انتهى //18:35ت م0262