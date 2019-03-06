محايل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنقل وفد من منسوبي قيادة القوات البرية بالمنطقة الجنوبية اليوم, تعازي القيادة الرشيدة لذوي أسرة الشهيد الجندي علي بن عبد الله محمد عسيري الذي استُشهد بالحد الجنوبي ، وذلك بمقر منزل أسرة الشهيد بمركز قنا التابع لمحافظة محايل.وتقدم الوفد العقيد ركن محمد بن سفر الأحمري، الذي نقل تعازي سمو ولي العهد -حفظه الله- لذوي الشهيد داعياً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبرَ والسلوان.فيما عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، عادين استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه .// انتهى //18:38ت م0263