الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله الفوزان، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، والمساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، ومدير إدارة التربية الخاصة سعيد الزهراني، ومدير المعهد محمد القحطاني، وذلك بمقر المعهد بالدمام.واطلع الفوزان على البرامج والمناشط التي تقدمها مراكز التربية الخاصة ومعهد التوحد وبرامجه وتعدد العوق التابع لتعليم الشرقية.كما شاهد عرضاً مرئياً حول برامج ومناشط المعهد، والوقوف على برامج التشخيص وتحديد وتصنيف الاحتياج التربوي، إلى جانب الاطلاع على برامج التوحد وتعدد الخدمات من خلال وقوفهم مباشرة على حصص الفصول الدراسية، وما تقدمه مختبرات العلوم من برامج داعمة للتعلم, مقدماً الفوزان شكره لتعليم المنطقة على جهودها في تعزيز جانب الشراكة بما يلقي بظلالها على خدمة الطلبة خاصة فئة التربية الخاصة.وأكد الشلعان أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تولي جلّ اهتمامها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبنائها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تشريع أبوابها لعقد الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات والجمعيات التي تهتم بخدمة هذه الشريحة كونها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي ولهم بصمات عرفان في تقدم الوطن وازدهاره في ظل ما توليه القيادة من اهتمام ودعم خاص لهذه الفئة.// انتهى //18:45ت م0264