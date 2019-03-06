الخبر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنظم قسما الجراحة والتمريض بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم, ندوة وورشة العمل الخامسة عشرة عن العناية بالجروح, وذلك بمشاركة وحضور من عدد من الأطباء في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.وأوضح رئيس قسم الجراحة الدكتور ياسر الجهني, أن هذه الورشة تهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في مجال التعامل مع الجروح والجروح المستعصية كجروح القدم السكري وتقرحات الفراش والتفميم المعوي وجروح ما بعد العمليات, حيث أدار الورشة مختصون واستشاريون في مجال الجراحة والتمريض من عدة جهات صحية وأكاديمية في المملكة, كما قدمت الورشة آخر ما تُوصل إليه في مجال غيارات الجروح التي تهدف إلى تقديم أقصى درجات العناية التي تسهم بدورها في ضمان الاستشفاء من تلك الجروح بالشكل الصحيح والآمن.وبين أن هذه الندوة التي صاحبتها ورشة العمل تأتي ضمن الندوات والدورات المستمرة للقسم في ظل العناية بالجروح في دورتها الخامسة عشرة بمشاركة أطباء ومتخصصين في مجال العناية بالقدم السكرية والجروح ، مؤكداً سعي القسم لتقديم عموم الفائدة وتبادل الخبرات بين الأطباء في مجالات الجراحة، لاسيما وأن القسم نظم عددا من ورش العمل والمحاضرات نظير ما حققه من إنجازات وعمليات جراحية ناجحة في الأعوام الماضية كذلك توقيعه لعدد من الاتفاقيات مع أكبر المراكز الطبية العالمية في مجال الجراحة.من جهته بين الدكتور أيمن سعد من قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي بالخبر, أن هذه الورشة تستهدف الأطباء من جميع التخصصات وبشكل خاص أطباء الجراحة وطاقم التمريض المختصين في التعامل مع الجروح ومساعدي التمريض ويحضر هذه الورشة مجموعة من المختصين في هذا المجال من جامعات ومستشفيات سعودية مختلفة حيث تختتم اليوم الخميس المقبل.// انتهى //18:45ت م0265