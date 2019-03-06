الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأودع وزير العدل السوداني الدكتور محمد أحمد سالم اليوم منضدة البرلمان السوداني القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.وتطرق وزير العدل خلال حديثة إلى الأسباب والمبررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد ، قائلاً: إن قرار الطوارئ لم يمسّ الحريات، وأن المحاكم التي كُونت هي محاكم مدنية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والعدالة، مشيراً إلى دواعي فرض الطوارئ التي تتمثل في محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب لخارج البلاد.وأكد التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، فضلاً عن عدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي، مشيراً إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة الطوارئ في البلاد.مما يذكر أن قرار إعلان حالة الطوارئ قضى بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وتبعته عدة تدابير وإجراءات ملحقة به.// انتهى //18:46ت م0266