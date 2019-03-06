الصياهد 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت الهجانة السلطانية العمانية مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية، وذلك بعد أن قدمت بعض الاستعراضات الخاصة بالإبل في كل من قرية الفعاليات بالمهرجان ومضمار السباق، حيث قدمت (12) استعراضًا خلال مشاركتها نالت إعجاب الجماهير.ومن هذه الاستعراضات التي قدمتها الهجانة الاستعراض الموسيقي، وأداء فن الهمبل، والفن العازي، والاستعراض الدائري للإبل"، بالإضافة إلى المهارات الخاصة بطريقة تطبيع وركوب الإبل التي تتطلب مهارة عالية لأدائها وتدريبًا مستمرًّا للإبل وتطبيعها.وعبر مدير عام الهجانة السلطانية حميد الزرعي عن شكره للقائمين على المهرجان وقال "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين والمنظمين على هذا المهرجان الضخم، ونحن سعداء بهذه بالمشاركة ونشكر الجميع على حفاوة الاستقبال سواء على المستوى الرسمي أو من خلال الترحيب بنا من قبل الجماهير السعودية التي كانت تستقبلنا بحرارة، ونتمنى أن نكون قد أضفنا شيئًا للمهرجان من خلال مشاركتنا الأولى فيه".// انتهى //19:01ت م0270