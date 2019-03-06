أبوظبي 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا سيباستيان كورتز.وبُحث خلال الاتصال علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.كما استعرض الجانبان التعاون والعمل المشترك بشأن عددٍ من المجالات والقضايا التي تهم البلدين, وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:02ت م0271