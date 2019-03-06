أبها 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسدشن محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع اليوم، عيادة مكافحة التدخين بكلية العلوم والآداب بالمحافظة، بحضور عميد الكلية الدكتور فالح بن ظافر القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.وتأتي هذه العيادة كأول عيادة لمكافحة التدخين خارج نطاق الصحة في محافظة تثليث، تفعيلاً للشراكة بين كلية العلوم والآداب بتثليث و لجنة مكافحة التدخين بمحافظة بيشة، وتم تركيب عيادة متكاملة لمكافحة آفة التبغ بشتى أنواعه تستهدف هذه العيادة المجتمع بشكل عام وطلاب الكلية بشكل خاص.كما سيقوم على تفعيل العيادة ودعمها بالأطباء القطاع الصحي في محافظة تثليث وذلك ضمن الشراكة الصحية التي عقدتها الكلية سابقا مع قطاع صحي تثليث.// انتهى //19:11ت م0273