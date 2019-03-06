عمّان 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، الذي يزور الأردن حاليًا.واستعرض الجانبان وفق بيان صحفي، علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات تعزيز التعاون المشترك، فضلًا عن عملية السلام، والقضايا والأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل على حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب.// انتهى //19:13ت م0274