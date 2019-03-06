عرعر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مساء أمس الدورة التدريبية التي قدمتها العمادة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة بعنوان "إدارة الموارد البشرية" والتي استهدفت 37 متدرباً من نزلاء سجن عرعر المركزي.وتضمنت الدورة عدداً من المحاور التي تركز على شرح مفهوم إدارة الموارد البشرية، وأنواعها، وتصنيفها، وأفضل الممارسات العلمية المتبعة في تدريبها، والموجهة لنزلاء السجون، وتم تقديمها على مدار ثلاثة أشهر .وفي نهاية الدورة سلم عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن المدني بحضور إدارة سجن عرعر شهادات اجتياز الدورة للمتدربين وتكريم النزلاء ممن حققوا مراكز متقدمة بالإضافة الى تقديم دروع تذكارية لإدارة السجون ومنسوبيها ممن أسهموا في إنجاح فعاليات الدورة، وتكريم المدربين من قبل إدارة السجون بشهادات تقدير.// انتهى //19:54ت م0284