الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأكد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة الكويتي, أن أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى تصب في خدمة سلامة المرضى, مبيناً أن معايير سلامة المرضى تتفاوت بين دول العالم، وخاصة في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، ولذلك وجود مثل هذه القمة الوزارية سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير برامج سلامة المرضى الوقائية على مستوى العالم.وقال: "نفذنا في الكويت خطوات كثيرة في هذا المجال أهمها إنشاء إدارة كاملة لسلامة المرضى في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ووضعها في برنامج عمل الحكومة كخطة، إلى جانب العديد من البرامج مثل برنامج الجراحة الآمنة ومأمونية الدواء وأيضاً آلية الإبلاغ عن الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن حضور وزراء الصحة في عدد من دول العالم في هذه القمة كان لافتاً، وكان له أثر في جعل القمة ناجحة بكل المقاييس، كما أن إعلان جدة جاء بمستوى هذه القمة.وشكر وزير الصحة الكويتي, خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته للقمة، كما شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على التنظيم المميز للقمة، وعلى ما يقوم به من جهود وخطوات كبيرة لتطوير المنظومة الصحية في المملكة.// انتهى //19:54ت م0285