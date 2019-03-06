واشنطن 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، فيما سجل العجز في الميزان التجاري مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة ترامب رسوما على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها اليوم إن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري في ديسمبر، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008 وأعقب عجزا بلغ 552.3 مليار دولار في 2017 .وجاء تدهور العجز التجاري الأمريكي على الرغم من سياسة تجارية ينتهجها البيت الأبيض التي قال الرئيس دونالد ترامب إنها ضرورية لحماية المصنعين الأمريكيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع 11.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار.وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018، فيما بلغت واردات السلع مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.// انتهى //20:22ت م0288