الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسينظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام غدًا, ملتقى المنطقة الشرقية السنوي الثالث لأمراض وزراعة الكلى في فندق مريديان الخبر.ويهدف الملتقى إلى إثراء المعرفة العلمية للمختصين والعاملين في مجال أمراض وزراعة الكلى، حيث سيناقش الملتقى عددًا من الجوانب الصحية المختلفة والأساسية في متابعة وعلاج أمراض وزراعة الكلى، مما سيرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في هذا المجال، إضافة إلى رفع مستوى المعرفة والثقافة العلمية للممارسين الصحيين ، سعيًا لتوفير أفضل رعاية لمرضى الكلى بدءًا من الإعداد الجيد إلى العناية المثلى قبل وبعد زراعة الكلى .ويضم الملتقى نخبة من الأطباء والاستشاريين في هذا المجال من مستشفى جونز هوبكنر "أرامكو"، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ومستشفى الدمام المركزي.وأكد رئيس الملتقى الدكتور عبد الناصر العبادي أن مركز زراعة الأعضاء بتخصصي الدمام يسعى لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ولذلك قام المركز بتنظيم هذه السلسلة من اللقاءات الطبية السنوية التي تناقش مجال أمراض وزراعة الكلى، وتتيح الفرصة لأكبر عدد من الممارسين الصحيين لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتحسين التواصل المهني، مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة لهذه الشريحة من المرضى - بإذن الله -.// انتهى //20:39ت م0290