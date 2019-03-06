الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسحصل أخصائي العلاج في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ياسر الفريهيدي على الجائزة البرونزية للتميز الآسيوي في الطب الرياضي، التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وجاء حصول الفريهيدي على الجائزة خلال المؤتمر الطبي المنعقد حاليًا في الصين، حيث كان الممثل الوحيد للمملكة بالمنافسة مع عشرات المختصين بالقارة الصفراء.وقدم الفريهيدي الشكر للقيادة الرياضية ممثلة بسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع أفراد الأطقم العاملة بالمنتخب الوطني الأول.// انتهى //20:43ت م0293