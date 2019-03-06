الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت نجران مع الأنصار، والمجزل مع العدالة، والوشم مع العين، والنهضة مع الخليج، والنجوم مع القيصومة.وعلى ملعب جامعة نجران، حقق نجران فوزًا على ضيفه الأنصار بنتيجة 3-1، ورفع نجران رصيده لـ 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الأنصار عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، وحقق المجزل فوزًا على العدالة بنتيجة 2-1، ورفع المجزل رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد العدالة عند 45 نقطة في المركز الثالث.وحسم التعادل السلبي مباراة الوشم مع العين، ليرفع الوشم رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما ارتفع رصيد العين لـ 30 نقطة في المركز السابع عشر.وتغلب الخليج على مضيفه النهضة بنتيجة 4-1 ، ورفع الخليج رصيده لـ 43 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد النهضة عند 37 نقطة في المركز التاسع، وتغلب النجوم على ضيفه القيصومة بنتيجة 2-1، ليكون رصيد النجوم 38 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد القيصومة عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //20:47ت م0295