رام الله 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة بوابات جديدة على مداخل قرى شمال غرب رام الله.وقالت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله إن قوات الاحتلال نصبت البوابات على مداخل كل من: قرية رأس كركر، وخربثا بني حارث، والمدخل الشمالي لقرية شقبا، سعيًا منها إلى عزل القرى المجاورة في منطقة رام الله عن بعضها البعض.// انتهى//20:52ت م0297