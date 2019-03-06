بيروت 29 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق في 06 مارس 20019م واسعاودت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية، من خلال الدوريات التي تقوم بها زاورقها الحربية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالي 925 مترًا.كما أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاثة مراحل، لمسافة أقصاها حوالي 925 مترًا.وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //21:28ت م0307