الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بطولة المملكة للبراعم للريشة الطائرة التي تقام بمكة المكرمة خلال الفترة 7-9/ 3 / 2019، بمشاركة نخبة من لاعبي مراكز الاتحاد التدريبية في المناطق التالية ( مكة المكرمة، جدة، المنطقة الشرقية، الباحة و الأحساء ).وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات و المشاركات التي ينظمها الاتحاد بهدف نشر اللعبة بين أفراد المجتمع في المملكة، وإتاحة الفرصة للممارسين لممارسة هذه الرياضة ضمن أجواء تنافسية و تفاعلية، إضافة لدورها الفعال في استقطاب المواهب من الممارسين لضمهم لصفوف المنتخب السعودي للعبة.الجدير بالذكر أن هذا الفئة من البطولات قد أثمرت جهودها عبر ضم 3 لاعبين من فئة البراعم لصفوف المنتخب السعودي للريشة الطائرة، و هم أحمد باشهاب و يزن الصائغ و ضياء شعيب حيث قد تمكن اللاعبون من تقديم مستويات أداء مميزة خلال مشاركاتهم المحلية للأعوام الماضية.وسيدير ويحكم منافسات البطولة نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة، من خلال برامج دورات حكام، التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري لتحقيق هذا الغرض.// انتهى //21:44ت م0311