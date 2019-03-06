الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسوصلت بعثة منتخب الأولمبياد الخاص السعودي إلى أبو ظبي اليوم للمشاركة في الألعاب العالمية الذي يقام خلال الفترة من 21- 14 مارس الجاري، ويرافق الرياضيين وفد مكون من 84 شخصًا بما فيهم ممثلين عن الأولمبياد الخاص السعودي، وطاقم من الأطباء والمدربين.وتشارك المملكة في الألعاب العالمية عبر 10 منافسات رياضية تتمثل في ألعاب القوى، وكرة السلة، والبوتشي، والبولينج، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، وتنس الطاولة، والترايثلون والرياضات الموحدة.// انتهى //21:52ت م0313