القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم مع المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.وقال المُتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم، إن شكري أكد أهمية دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى استمرار المساعي مع الشركاء بغية الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسئولياتها تجاه الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.//انتهى//22:10ت م0314