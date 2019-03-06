الأحساء 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واساختتم مجمع العيادات الطبية في جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء أمس، حملة التبرع بالدم التي نظمها تحت عنوان " إعادة الأمل 3 "، وذلك في بهو كلية التربية بالمدينة الجامعية في أقسام الطالبات.وتضمنت الحملة التي استمرت يومين، عدة أركان لقياس الوزن والضغط، ولقياس الهيموجلوبين والأنيميا وفقر الدم، وركن خاص بالأدوات التي تحتاجها الممرضات في عملية سحب الدم من المتبرعات، إضافة إلى ركن خاص للكشف عن بيانات المتبرعة وتحديد ما إذا كان بإمكانها التبرع بالدم، وإعطاء النصائح والإرشادات للمتبرعة التي تعاني من مشكلة معينة في الدم بأخذ العلاج المطلوب، وتخللها عرض مرئي إرشادي عن أهمية التبرع وشرح ماهية الحملة ودورها في إحياء روح وإعادة الأمل للمرضى المحتاجين للدم.// انتهى//22:11ت م0315