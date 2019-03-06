الدمام 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام مساء اليوم، ندوة تحت عنوان " موقف الإسلام من الانتماءات إلى الأحزاب والفرق، وتوضيح الحكمة في عدم جواز ذلك"، وذلك في جامع فاطمة الزهراء بحي بدر بالدمام.وتحدث خلال الندوة الشيخ الدكتور محمود بن أحمد الدوسري عن الآيات والأحاديث التي تبين أهمية الاجتماع وتحذر من الاختراق، مبينًا النتائج والآثار المترتبة على الفرق والجماعات وحكم الانتماء إليها.// انتهى //22:13ت م0316