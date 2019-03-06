أبوظبي 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي نظيره الروسي سيرجي لافروف.وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، و بحثا عددًا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:20ت م0317