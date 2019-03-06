تبوك 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، اجتماعًا لمناقشة خطة رفع نواتج التعلم في الصفوف الأولية، واستعراض مبادرات قسم الصفوف الأولية لدعم التحصيل الدراسي لدى الطلاب ودراسة برنامج الزيارات الخارجية، وكيفية تقديم الدعم اللازم لمعلمي الصفوف الأولية في مدارس محافظات ومراكز المنطقة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبد الرحمن القعير ومشرفي قسم الصفوف الأولية.وأكد القعير على تكثيف الجهود لتحسين المستويات الدراسية وتفعيل حراك ميداني لرفع نواتج التعلم والمعالجة الفورية للملاحظات، التي قد تكون عائقًا لتحسين نواتج التعلم ورفع المستويات المعرفية عند الطلاب، مثنيًا على دور قسم الصفوف الأولية كأحد أهم ركائز إدارة الإشراف التربوي وأثره المباشر على الميدان التعليمي.فيما تناول رئيس قسم الصفوف الأولية عبدالهادي صقير، مبادرات القسم المنفذة من بداية الفصل الدراسي الأول التي تضمنت قسم بلا ورق والمهارات الأساسية في الكتابة الإملائية والمعلم الصغير والاستيعاب القرائي وحياتنا قيم.// انتهى //22:21ت م0318