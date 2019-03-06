إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إبرهارد زوم الذي يزور باكستان حاليًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون الأمني والدفاعي بين باكستان وألمانيا والوضع الأمني الإقليمي.وأشاد الجنرال إبرهارد زوم بالدور الإيجابي الذي تؤديه باكستان لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى إسهامات باكستان في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة.وأكد حرص ألمانيا تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان، لاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.// انتهى //22:32ت م0319