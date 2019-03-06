جدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم لقاء معالي وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في الحكومة البنجلاديشية عمران أحمد بمكاتب الاستقدام بجدة، بحضور أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان ورئيس لجنة مكاتب الاستقدام يحيى آل مقبول وعدد من المستثمرين في القطاع.ورحب الأمين العام لغرفة جدة بالوزير البنجلاديشي، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية،وأفاد أن اللقاء يركز على العمالة البنجلاديشية وتواجدها في السوق السعودي، وتغطية جوانب استغلال فرص الاستثمار في البلدين الصديقين في جوانب وقطاعات مختلفة، مؤكدًا استعداد غرفة جدة للتعاون مع الغرف البنجلاديشية لبناء جسور التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتذليل الصعاب التي تواجههم في بناء شراكات استثمارية في مختلف ميادين العمل.من جانبه أثنى معالي وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي على قوة ومتانة السوق السعودي واستيعابه لمختلف الفرص الاستثمارية، موجهًا الدعوة لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده، منوهًا أن عمالة بلاده يلقون كل التقدير من المملكة ويحظون بمعاملة مميزة في مختلف الأعمال التي يزاولونها، معبرًا عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج تثري العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتزيد من عمق العلاقات بين أصحاب الأعمال في المملكة وبنجلاديش.// انتهى //22:41ت م0320