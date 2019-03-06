تبوك 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات ملتقى القيادة المدرسية الأول، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على مدى يومين تحت شعار "القيادة المدرسية وصناعة المستقبل" لعام 1439- 1440هـ، وتشارك فيه 6 إدارات تعليمية من مختلف مناطق المملكة.ودعت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم تبوك عناية حسن القبلي، في بداية الملتقى إلى التوجه نحو صناعة قيادات تستشرف المستقبل، وتكون قادرة على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، باعتبار أن صناعة القادة تضمن صون المؤسسات، وتعزيز دورها والارتقاء بها إلى أعلى المعايير ، لافتة النظر إلى أن نجاح القادة يرتكز على قدرتهم على تحول المؤسسة التي يعملون بها إلى أكثر ازدهارًا ونجاحًا، وهذا هو المأمول الذي نتطلع إليه من هذا الملتقى بمخرجات نوعية تثري العمل القيادي في الميدان التعليمي.بعد ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى بإدارة مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس أميرة مبارك، حيث قدمت رئيسة قسم القيادة المدرسية في محافظة ظهران الجنوب تركية محمد القحطاني ورقة عمل بعنوان " دور القيادة المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي"، تناولت من خلالها مفهوم التحصيل الدراسي وتطوير أساليب التحصيل والتقويم، كما قدمت مشرفة القيادة المدرسية بمكتب تعليم العقيق عائضة بخيت الغامدي ورقة عمل بعنوان " التكاملية في تحقيق الفاعلية الانتاجية في ما يتعلق بالانضباط المدرسي "، تعرضت من خلالها لكيفية تحقيق التكاملية في الانضباط المدرسي الفعّال لجميع المراحل التعليمية، وطرق توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة ووسائل تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح.فيما قدمت مشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك ساهرة فراج العمراني ورقة عمل بعنوان " القيادة بالتجوال "، ناقشت مفهوم القيادة بالتجوال ومجالاتها وفوائدها، والفرق بين القيادة بالجوال وبالتجوال وأثرها على العملية التربوية.تلى ذلك عقد الجلسة الثانية بعنوان "تجربة الشبكة التلفزيونية" كما طرح من خلالها ورقة عمل بعنوان " أدوار قادة التغيير في مواجهة التحديات في المجال التعليمي في ضوء الرؤية الجديدة" قدمتها رئيسة قسم القيادة المدرسية بإدارة تعليم حائل رمزية بنت سلمان الحربي.واختتم الملتقى يومه الأول بورقة عمل بعنوان "دور قائدة المدرسة في المجتمعات التعلمية المهنية"، تناولت الأهداف العامة للتعليم 2020، وأهمية المجتمعات المهنية ودورها في رفع نواتج التحصيل الدراسي، قدمتها قائدة الثانوية السادسة بتعليم تبوك منال السنوسي.// انتهى //22:43ت م0322