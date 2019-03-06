رام الله 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسالتقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمدلله اليوم في مدينة رام الله، وفدًا برلمانيًا ألمانيًا.وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن الحمدلله، أطلع الوفد على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات خاصة في القدس.// انتهى//23:25ت م0325