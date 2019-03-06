سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني :نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة لإنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين
الأربعاء 1440/6/29 هـ الموافق 2019/03/06 م واس
رام الله 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس
التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمدلله اليوم في مدينة رام الله، وفدًا برلمانيًا ألمانيًا.
وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن الحمدلله، أطلع الوفد على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات خاصة في القدس.
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23:25ت م
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