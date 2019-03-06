الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستوجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ومديرة الفعالية سناء العتيق اليوم فريق الرفاع البحريني بلقب فعالية كرة القدم النسائية الخليجية ( الكرة تجمعنا ) التي اقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الدمام ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.وجاء تتويج فريق الرفاع البحريني باللقب بعد تغلبه في المباراة الختامية للفعالية على فريق التحدي بنتيجة 7-2وتم تسليمهن كأس الفعالية والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق التحدي وصيف الفعالية على الميداليات الفضية، بينما تحصّل فريق المملكة على الميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق شعلة الشرقية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع .وشهد اليوم الختامي للفعالية إقامة العديد من الفعاليات سواء داخل الصالة المغلقة أو في الساحة الخارجية.وبذلك تختتم فعالية كرة القدم النسائية الخليجية ( الكرة تجمعنا ) التي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الدمام وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية واستمرت طوال الأيام الستة الماضية .من جهته أعلنت سيدة الأعمال عائشة المانع خلال كلمتها في الحفل الختامي للفعالية النسائية عن تأسيس فريق كرة قدم نسائي وكذلك تكفّلهم بتقديم منح دراسية إلى اللاعبات المميزات في المجال الرياضي تقديراً ودعماً وتشجيعاً لهن في ممارسات الرياضة دون التأثير على مستوياتهم العلمية.// انتهى //23:41ت م0326