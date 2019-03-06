الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستنطم مدرسة الفروسية الدولية بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة أيام ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية وتعد فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الاصيلة.وأكد البيتوني أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة ، وستقام مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفرتها المدرسة لهذا العام ، مثمنا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.وأشار إلى أن مدرسة الفروسية الدولية التي يعود تاريخ إنشائها الى عام 1965م تعد أحد أهم وأبرز مراكز تدريب الفروسية بالمملكة ودول الخليج العربية وتحتوي على عدد من المضامير ذات المساحات الكبيرة والحواجز ذات المقاسات الدولية للتدريب على رياضة الفروسية وهي أول مدرسة في المملكة تعنى بتدريب هواة الفروسية من مختلف الأعمار على رياضة الفروسية.// انتهى //23:43ت م0327