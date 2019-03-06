الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة برنامج دورة وقت الريشة للشباب التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة و إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة خلال الفترة 4-6 / 3 / 2019في منطقة مكة المكرمة بمشاركة 26 متدربا من مشرفي و معلمي التربية البدنية .و يعد البرنامج أحد أهم البرامج التي ينظمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للعبة بهدف نشرها بين أفراد المجتمع كما تم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام ، مهاراتها الأساسية ، أدواتها و أهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة .// انتهى //23:48ت م0328