رام الله 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتكرر للأمكان الدينية في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.واكدت الوزارة في بيان لها، اليوم أن ما يقوم به الاحتلال من استباحة واقتحامات يومية وتنكيل بالفلسطينيين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، الهدف منه تعميق عمليات التهويد للأماكن الدينية وتوسيعها لضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم بما يخدم رواية الاحتلال، إضافة إلى محاولات اليمين الحاكم لجر ساحة الصراع نحو مربعات عنف وتوتر يستفيد منها أركان الحكم اليميني في سباقهم الانتخابي.وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تبعات ونتائج الاقتحامات المتكررة، وتطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال ومستوطنيه.// انتهى//23:51ت م0329