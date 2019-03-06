لندن ‪ ‬29جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسكشفت الحكومة البريطانية اليوم أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل مسودة اتفاق الخروج من التكتل (بريكست) لا تزال معقدة ولم تحرز التقدم المطلوب.وأكّد المتحدث باسم رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم أن المدعي العام جيفري كوكس عقد في بروكسل اجتماعًا تخللته نقاشات حادة مع الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بضرورة اعتماد تغييرات قانونية على آلية التجارة والجمارك على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.وأوضح المتحدث أن كوكس أبلغ المسؤولين الأوروبيين بأن الضمانات الشفهية لن تكفي لإقناع النواب البريطانيين باعتماد الاتفاق النهائي، في ظل غياب ضمانات قانونية ملزمة، مضيفًا أن المفاوضات لا تزال تجري على أمل إيجاد أرضية مشتركة خلال الفترة القادمة.// انتهى //23:54ت م0330